Se casa senador en plena contingencia por COVID-19

Monterrey, Nuevo León.- El Gobierno Federal desmintió y tacho de irresponsable al Senador Samuel García Sepúlveda tras señalar que el Gobierno de la República Mexicana representado por Andrés Manuel López Obrador, ocultará cifras de pacientes contagiados por el Coronavirus COVID- 19.

El senador García no ha mostrado respuesta alguna ante lo anterior que había señalado respecto al tema de coronavirus, pero fue a mediados de marzo cuando se le vio repartiendo cubrebocas con los colores del Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, fue el pasado fin de semana cuando el Senador Samuel García celebró su boda en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el senador que por respeto al momento que vive el país, tomo la decisión de no dar a conocer la boda , la cual estaba planeada para el mes de mayo.

“Por respeto al momento que se vive en México y Nuevo León, habíamos decidido no comunicar esto hoy, pero entendemos que somos personas públicas y sabemos que algunos medios y han filtrado algunas fotos” escribió a través de su red social el Senador García Sepúlveda.

“Por eso hoy no hubo invitados ni fiesta. Porque el país no está para pensar en eso y porque el amor no tiene que ver con eso. Ya habrá momento para compartir muchas cosas con la gente que queremos y a quienes les agradecemos que nos comprendan” escribió el legislador Samuel García.

Por su parte, Hugo López- Gatell, Subsecretario de Salud, dijo que es irresponsable difundir información no verificada solo con ánimo de confundir. El Presidente López Obrador, dijo que vio el video movido por el Senador.

Con información de | SIN EMBARGO