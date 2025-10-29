Se abren carreteras de Guanajuato; hay acuerdo por el maíz

Guanajuato. Tras el acuerdo logrado con campesinos de varios estados, incluyendo Guanajuato, los productores comenzaron a quitar los tractores que estaban bloqueando las principales carreteras de la entidad.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, explicó que el acuerdo alcanzado con productores de maíz para levantar los bloqueos carreteros en varias regiones del país de Michoacán, Jalisco y Guanajuato acordaron aceptar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz que se divide en 800 pesos los pondrá el gobierno federal y 150 los gobiernos estatales.

En Guanajuato las carreteras de Cuerámaro – Irapuato, a la altura de la Estación Joaquín, en Acámbaro – Glorieta del Caballito, Comonfort – Libramiento Comonfort – SMA, altura gasolinera Pirámide, Irapuato – Castro del Río-Abasolo-Entronque a Cuerámaro (carretera 90), comenzaron a ser reabiertas.

Al igual en Jerécuaro – Entronque Jerécuaro – Acámbaro; Juventino Rosas autopista 45D; Salamanca-Celaya; Pénjamo-Santa Ana Pacueco; Salvatierra – Comunidad El Fénix, Valle de Santiago – “Jarrón Azul”, salida a Salamanca, por mencionar algunas.