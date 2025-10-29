Hermanos son sentenciados a casi 14 años de cárcel por homicidio

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado informa que un Juez dictó una sentencia condenatoria de 13 años y nueve meses de prisión para JUAN MANUEL “N” y MIGUEL ÁNGEL “N”, por los delitos de homicidio y lesiones, cometidos en agravio de dos personas en la ciudad de San Francisco del Rincón.

Los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2024, alrededor de las 17:00 horas, la víctima caminaba por las inmediaciones de la colonia Purísima Concepción cuando fue interceptada por los agresores, quienes se trasladaban en una motocicleta. Uno de ellos descendió y se aproximó al ofendido, sacó un arma de fuego y le disparó a la altura de la cabeza y el tórax, lo que provocó su muerte de manera inmediata. Uno de los disparos también alcanzó a una persona que se encontraba cerca del lugar, causándole lesiones.

A través de diversas diligencias, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios recabó las pruebas para llevar a juicio a los agresores. Tras el proceso judicial correspondiente, el Juez dictó la condena y la reparación del daño en favor de las víctimas.