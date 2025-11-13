Operativos en Irapuato y Silao dejan 22 detenidos, armas y miles de dosis de droga

Irapuato-Silao, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, ejecutó una serie de operativos simultáneos en los municipios de Irapuato y Silao, resultado de un trabajo de investigación e inteligencia que permitió la detención de 22 personas, entre ellas cuatro mujeres.

Durante las acciones tácticas se logró además el aseguramiento de 16 vehículos, ocho armas de fuego y más de 18 mil dosis de diversas drogas listas para su comercialización, así como cartuchos, básculas, dinero en efectivo y equipo de comunicación, todo ello incorporado como indicios en las carpetas de investigación.

Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre agentes ministeriales, peritos criminalistas y analistas de información, quienes, en cumplimiento de órdenes judiciales, intervinieron los inmuebles identificados a partir de un minucioso proceso de investigación.

Los detenidos fueron identificados como Juan Pablo “N”, Luis Arath “N”, José Luis “N”, Alejandra “N”, Frida Nayeli “N”, Pedro Jesús “N”, Abel Hipólito “N”, Luis Antonio “N”, Rogelio “N”, Efren “N”, Juan Antonio “N”, Nathziel Alejandra “N”, Juan de Dios “N”, Marcos “N”, Juan José “N”, José Macario “N”, Santos Damián “N”, Luis Miguel “N”, Carlos Martín “N”, Martín Castro “N”, María Margarita “N” y Joel “N”.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían relacionadas con delitos de posesión de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como delitos contra la salud con fines de comercio en su modalidad de venta.

Hasta el momento, ocho de los detenidos han sido vinculados a proceso penal, mientras que el resto permanece a disposición de la autoridad competente, que resolverá su situación jurídica conforme a derecho.