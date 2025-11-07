“Saquen a todos esos delincuentes, que ellos saben dónde se encuentran”

Michoacán.- “La reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para exigir justicia… para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran”, así fue el primer discurso de la presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz. La edil afirmó que el pueblo no se doblegará a ningún gobierno.

Luego de haber sostenido una junta con Claudia Sheinbaum, la alcaldesa pidió que volteara a ver el municipio y actuara en contra de las extorsiones que se han apoderado de la vida de los habitantes. Al parecer, el gobierno federal tiene información sobre los criminales que operan en Uruapan, sin embargo, Grecia Quiroz ha tenido que pedir que también se haga cargo de la violencia, al igual que Manzo en su momento.

La presidenta municipal recalcó que el sector aguacatero, comerciantes y en general, la población es víctima del miedo e incertidumbre, por ello exige que la presidenta de México intervenga. Cabe destacar que póstumo al siniestro ocurrido el primero de noviembre, la seguridad nacional se encuentra en patrullajes en los principales accesos de la cabecera municipal, realizando retenes y otros operativos.