PAN y Morena podrán recibir hasta 35.3 millones de pesos de financiamiento privado en 2026

Guanajuato.- En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aprobó los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2026 por sus militantes y simpatizantes, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes.

El artículo 51 de la ley electoral local establece que además del financiamiento público, los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario con las modalidades siguientes: financiamiento por la militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Los límites del financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos por aportaciones de militantes y simpatizantes durante el ejercicio 2026, se desglosan a continuación:

Partido político Límite anual de financiamiento privado 2026 Partido Acción Nacional $35,329,794.93 Partido Revolucionario Institucional $28,361,265.00 Partido Verde Ecologista de México $25,564,140.81 Movimiento Ciudadano $28,683,459.53 morena $35,329,794.93

Se aprueba suscripción de convenio de colaboración

En otro punto del orden del día se autorizó la suscripción de un convenio de colaboración con la asociación civil FUNDACIÓN ARCOÍRIS POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL.

La celebración del convenio permitirá coordinar esfuerzos para el diseño e implementación de actividades de formación, sensibilización y capacitación, así como la generación de materiales y estrategias que contribuyan a la promoción del respeto, la visibilización y la participación política de las personas de la diversidad sexual y de género en el ámbito electoral.

Además, representa una herramienta idónea para dotar de certeza jurídica, operativa e institucional las acciones conjuntas que se desarrollen en la materia.