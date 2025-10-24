Santa Fe Klan ‘desafía’ a alcaldesa de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Santa Fe Klan advirtió que no necesita “permiso” para realizar eventos en su barrio ante la petición de la alcaldesa Samantha Smith de solicitar permiso del municipio. “Usted alo suyo doña si no hace algo usted por guanajuato lo voy hacer yo. cada que hacemos bailes hacemos que la gente del barrio gane dinero tiendas hoteles taxis comerciantes policías etc”, señaló el cantante, que planea un baile este 28 de octubre para recaudar apoyos para “la gente necesitada”.

El 21 de octubre, el artista guanajuatense notificó que haría una fiesta en honor a San Judas Tadeo, la entrada sería gratis a cambio de víveres como medicamento, ropa, juguetes y despensa para los más necesitados. Con el lema de “TODOS SOMOS UNO MISMO ¡VIVA GUANAJUATO!”, Santa Fe Klan invitó a unirse en ayuda comunitaria.

La presidenta municipal informó que si el rapero quería hacer un baile, tenía que plantearlo de manera formal, además de recalcar que esta no es la primera ocasión que evita los trámites burocráticos y de igual forma terminaría sancionado de no respetar las leyes.

Como respuesta, el joven publicó lo siguiente en su página de Facebook, llamando “doñita” a la alcaldesa y pidiéndole atender temas aparentemente más importantes que su celebración, que a decir suyo, impulsa la economía local:

“Ni ami mamá le pido permiso pa hacer los bailes en el barrio ya mero que le voy a pedir chance ala doña está también hay muchas quejas de que el hospital no sirve de que en las comunidades no hay luz ni agua los niños del barrio tienen hambre y no hay trabajo esas llamadas son las que debe atender.usted alo suyo doña si no hace algo usted por guanajuato lo voy hacer yo. cada que hacemos bailes hacemos que la gente del barrio gane dinero tiendas hoteles taxis comerciantes policías etc.”