Celebra el CBTis 171 su 42 aniversario con Semana Cultural y Deportiva 2025

Estudiantes y docentes participaron en actividades académicas, artísticas y recreativas que fortalecen la identidad y el espíritu de comunidad del plantel

Redacción Notus24 octubre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 171 “Mariano Abasolo” celebra con orgullo su XLII Aniversario, llevando a cabo el programa “Semana Cultural, Académica, Deportiva, Tecnológica e Integral 2025”, del 20 al 24 de octubre, con una amplia variedad de actividades que reflejan el talento, la creatividad y el espíritu de comunidad que caracteriza a esta institución educativa.

A lo largo de la semana, estudiantes y docentes participan en dinámicas académicas y recreativas a cargo de las distintas especialidades que hay en el plantel, entre las actividades destacan: EXPOLAB, exposición física recreativa, demostración de Taekwondo, torneo de ajedrez, exposición de maquetas, juegos didácticos, y encuentros deportivos de básquetbol, voleibol mixto y fútbol varonil, fomentando el trabajo en equipo, la disciplina y la sana convivencia.

Entre las actividades más esperadas se encuentran la Carrera de Botargas, la Carrera de Burras, y especialmente, la tradicional Carrera Apache y la Pasarela de Trajes “Día Loco”, eventos que año con año llenan de alegría, color y entusiasmo los espacios del plantel, reafirmando el sentido de identidad y unión de la comunidad educativa.

El Gobierno de Abasolo está comprometido con la formación de jóvenes a través de la excelencia académica, la innovación y los valores que fortalecen el desarrollo del municipio.

42 años de historia, aprendizaje y orgullo educativo.

