Sancionan a choferes por no acatar medidas de prevención

Irapuato, Guanajuato.- Por no contar con las medidas de prevención recomendadas ante la emergencia sanitaria por Covid-19, personal de la Dirección de Movilidad y Transporte, realizó 27 sanciones a choferes de transporte público.

Rogelio Pérez Espinoza, director de Transporte, informó que, desde el pasado 20 de marzo, se intensificaron las acciones de vigilancia en el transporte, para revisar que los choferes contaran con las medidas de prevención necesarias y prevenir que los usuarios se contagien de coronavirus.

“Ahorita tenemos 27 sanciones hechas en lo que va de estas semanas, por no atender alguna de las recomendaciones, ya sea por no usar el cubre bocas, por no tener limpia o en buenas condiciones la unidad, además de que también se han estado sancionando porque traen acompañante”, comentó.

Las multas por no acatar y llevar acabo las recomendaciones, van desde las 5 hasta las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 500 a 800 pesos.

Las revisiones para que las medidas preventivas se lleven a cabo, se mantienen por parte del personal de Movilidad y Transporte, para que se respete y proteja al usuario ante la emergencia sanitaria.