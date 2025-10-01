Sanción a morenistas por violencia política de género contra regidora

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión pública el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió un procedimiento especial sancionador.

El expediente TEEG-PES-44/2025 lo inició una regidora quien denunció violencia política contra las mujeres en razón de género cometida en su contra por Jorge Antonio Rodríguez Medrano, el perfil de Facebook “El Trono Eterno”, una usuaria de WhatsApp y diversas personas integrantes de las secretarías de finanzas estatal y nacional de Morena; derivado de que en un grupo de esa red social del citado instituto político, señalaron que la denunciante obtuvo su cargo por una supuesta relación sentimental con un dirigente partidista. Además, en el perfil de Facebook, se difundió su fotografía en traje de baño y documentación con datos personales.

Por unanimidad, el Tribunal declaró la existencia de la violencia denunciada y ordenó, entre otras medidas, la inscripción de Jorge Antonio Rodríguez Medrano y del perfil de Facebook en el registro estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, al acreditarse la difusión de expresiones basadas en estereotipos de género y el uso de imágenes del cuerpo de la denunciante. Respecto a la persona usuaria de WhatsApp, se dio por concluido el procedimiento por la imposibilidad de identificarla. Finalmente, en cuanto a integrantes de Morena, se declaró inexistencia de faltas electorales.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados, Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.