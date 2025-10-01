Entregan Distintivo DIF 2025 a aliados solidarios en Irapuato

Empresas, asociaciones e instituciones educativas fueron reconocidas por su apoyo en programas sociales a favor de familias del municipio

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades del Gobierno de Irapuato y del Sistema DIF Municipal entregaron el Distintivo DIF 2025 a empresas, asociaciones civiles e instituciones educativas que se han sumado a las acciones en beneficio de las familias del municipio, en el marco de la estrategia “Unidos, nadie se queda atrás”.

La presidenta del Sistema DIF Irapuato, Valeria Alfaro García, reconoció a los aliados estratégicos y resaltó la importancia de la solidaridad como un motor de transformación social. Desde su creación en 2022, este distintivo se ha consolidado como un referente de colaboración entre gobierno y sociedad. En sus primeras tres ediciones fueron reconocidos 59 aliados, mientras que este año se sumaron 25 galardonados y un reconocimiento honorífico.

Gracias a estas alianzas, se lograron resultados en campañas como la entrega de 306 juguetes mediante Regalando Sonrisas, 6 mil 421 cobijas distribuidas con Abrigando de Corazón, 454 aparatos ortopédicos con Unidos en Movimiento, 308 kits escolares de De tu Mano a la Escuela, además de apoyos en pañales, toallitas, auxiliares auditivos, donativos de alimentos, medicamentos y becas escolares y terapéuticas.

Entre los galardonados se encuentran Fianzaweb, Club Rotario Irapuato Villas, Plastiteja, Novaera Sport Irapuato, Universidad Liceo Cervantino, Vivir Mejor Irapuato A.C. y TARIBAJ, además de un distintivo honorífico otorgado al Club Rotario Irapuato Internacional.

El DIF Irapuato invitó a más empresas, asociaciones e instituciones a sumarse en la edición 2026 del Distintivo DIF, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y la solidaridad compartida en beneficio de los sectores más vulnerables.

