San Miguel de Allende planta 120 árboles y plantas en dos parques urbanos

San Miguel de Allende, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de San Miguel de Allende reportó la plantación de 120 árboles y plantas en los parques Benito Juárez y Guadiana, como parte de su programa de Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes. Para noviembre y diciembre están previstas nuevas intervenciones en otros tres espacios públicos.

De acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, los 35 ejemplares plantados el 29 de agosto en el parque Benito Juárez mantienen una supervivencia del 100%.

La segunda jornada se realizó el 16 de octubre en el parque Guadiana, donde se incorporaron otros 85 ejemplares entre árboles y plantas ornamentales.

Reponen vegetación en el parque Guadiana

Un diagnóstico ambiental detectó pérdida de densidad forestal en el parque Guadiana, por lo que se llevaron a cabo trabajos de reposición de vegetación, limpieza del suelo y mantenimiento preventivo.

La intervención incluyó 15 árboles de especies como ceiba, retama, fresno y tronadora, además de 70 plantas ornamentales. La selección consideró su adaptación al clima, sus necesidades de agua y las condiciones del entorno.

Los ejemplares recibirán riego diario y evaluaciones semanales de supervivencia durante los primeros tres meses, informó la dependencia municipal.

Buscan involucrar a escuelas y empresas

En la jornada participaron 35 alumnos de la Primaria BERESHIT, personal de distintas dependencias municipales y la empresa Anna Mavil Gourmet.

Ernesto Berra, titular de Medio Ambiente y Sustentabilidad, señaló que el municipio también trabaja en actividades de educación ambiental dirigidas a estudiantes y habitantes de comunidades.

«De hecho, estamos trabajando en nuestra área de educación ambiental, en las escuelas, en comunidades», comentó.

El funcionario agregó que uno de los objetivos es ampliar la participación ciudadana en el cuidado de las áreas verdes.

«La idea es que se vea todo esto reforestado y que haya muchísima participación de la ciudadanía, que es lo que nos ha pedido nuestro presidente para estar trabajando todos en conjunto», afirmó.

Además de las jornadas mensuales, la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad atiende solicitudes de escuelas, comunidades y particulares, con apoyo del vivero municipal.

Preparan nuevas intervenciones para el cierre de 2026

La siguiente etapa contempla trabajos durante noviembre y diciembre en el parque Zeferino, el Bosque Deportivo y el parque Landeta.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal de mantenimiento y conservación de áreas verdes, que incluye diagnósticos, labores preventivas y seguimiento técnico de los ejemplares plantados.