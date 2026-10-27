Reflexionan sobre alcances y límites de la biografía histórica mexicana

La conferencia del investigador Will Flower, “La insoportable [y engañosa] levedad de las biografías”, cuestiona el mito de héroes y villanos en la historia de México

Daniela Solórzano27 octubre, 2026

León, Guanajuato.- Reflexionar sobre la manera en que se construyen las biografías, el papel de los historiadores en la interpretación de las fuentes y la importancia de cuestionar las narrativas que han convertido a determinados personajes en héroes o villanos fue la propuesta de la conferencia “La insoportable [y engañosa] levedad de las biografías”, dictada en el Archivo Histórico Municipal de León por Will Fowler, doctor en Historia, profesor e investigador de la Universidad de St Andrews, Escocia, y especialista en la historia política del México del siglo XIX.

Planteó estudiar las vidas de personajes exige considerar los contextos políticos y sociales en los que actuaron, así como las complejidades y contradicciones de sus experiencias.

Will Fowler compartió reflexiones sobre la biografía como herramienta para la investigación histórica y las posibilidades que ofrece para comprender a los personajes del pasado más allá de las interpretaciones tradicionales. Sus investigaciones sobre figuras como Antonio López de Santa Anna, José María Tornel y Maximiliano permiten aproximarse a los desafíos que implica estudiar sus trayectorias, decisiones y representaciones en la memoria histórica.

La sesión contó con la moderación de Marcela Martínez Rodríguez, secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León.

La actividad se realizó de manera conjunta con la División de Ciencias Sociales y Humanidades-Campus León de la Universidad de Guanajuato.

Daniela Solórzano27 octubre, 2026

Daniela Solórzano

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