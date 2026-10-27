Abasolo entrega apoyos del programa Ganado Productivo 2026

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo, encabezado por el presidente municipal Job Gallardo, realizó la entrega de apoyos del programa Ganado Productivo 2026, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Los apoyos están destinados a la crianza de ganado bovino y porcino e incluyen sementales, vientres porcinos y dosis de semen bovino y porcino.

De acuerdo con la información del programa, estos recursos buscan mejorar la genética del ganado, incrementar la calidad de la producción y fortalecer las actividades de las familias que dependen de la ganadería.

El programa forma parte de las acciones del gobierno municipal para apoyar a los productores y mantener la coordinación con el Gobierno del Estado en favor del sector rural de Abasolo.