San Miguel de Allende es sede de profesionalización policial

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Fortalecer la preparación de los policías para responder mejor a las necesidades de seguridad de la población fue el eje del encuentro que reunió en San Miguel de Allende a cinco academias de Guanajuato, en una jornada de coordinación y actualización de los procesos de formación policial.

Para el presidente municipal Mauricio Trejo, la preparación de los elementos forma parte de la visión de seguridad que desarrolla su administración: fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Esta línea de trabajo se refleja en las acciones de formación que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en su participación en espacios estatales de coordinación.

La reunión contó con representantes de las academias de San Miguel de Allende, León, Celaya, Salamanca e Irapuato, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación de Academias en Seguridad Pública del Estado.

Uno de los puntos centrales fue la participación del Centro de Formación Policial de San Miguel de Allende, que presentó sus acciones de capacitación y compartió experiencias con las instituciones asistentes.

Durante la sesión se abordaron la actualización de programas de formación, el fortalecimiento de las habilidades docentes de los instructores y la necesidad de vincular la enseñanza policial con las exigencias del servicio.

El objetivo de estos esfuerzos es que los elementos cuenten con conocimientos y herramientas para actuar con responsabilidad, atender a las personas y responder a las situaciones que enfrentan diariamente las comunidades.

La participación de la SSC sanmiguelense refleja uno de los componentes del Modelo San Miguel: impulsar el fortalecimiento institucional mediante la preparación del personal, la coordinación y el trabajo continuo.

Los trabajos fueron encabezados por Gabriel Arturo Yáñez Saldaña, secretario de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende, y Juan Carlos Silva Luján, director general del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (INFOSPE) y presidente del Consejo.