Presentan en León el espectáculo teatral «Miedos para Anormales»

León, Guanajuato.- El Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) «Ignacio García Téllez» será escenario de una feria de fenómenos con la llegada de la puesta en escena Miedos para Anormales, una producción de la compañía La Colectiva, proveniente del estado de Aguascalientes. Las funciones se llevarán a cabo los días 22, 23 y 24 de octubre de 2026 a las 18:00 horas.

Bajo la dramaturgia y dirección de Carolina Pimentel, la obra presenta el caótico mundo de Carmela, calificada como “la mujer más miedosa del mundo”. A través de una propuesta que simula una carpa de feria a mitad de una plaza, la historia profundiza en fobias cotidianas y temores profundos que paralizan a la protagonista, quien ante la sociedad intenta mantener la apariencia de una persona normal.

La propuesta escénica destaca por su formato arena, utilizando postes y telones de fondo para dar vida a la colorida carpa. El elenco está conformado por nueve actrices y un actor en escena; las actrices interpretan de manera colectiva distintas facetas y complejidades de Carmela, mientras que el actor varón funge como el presentador y guía del hilo conductor del espectáculo.

Para recrear el imaginario de la protagonista, el montaje recurre a lenguajes teatrales como el uso de máscaras, el teatro de objetos y la animación de elementos escenográficos. Asimismo, el apartado vocal y musical —desarrollado en colaboración con Gerardo Catsmu— integra voz hablada, canto y composiciones corales que se apoyan en palabras, silbatos y timbres metálicos para construir la atmósfera sonora.

Estas presentaciones se realizan en el marco de la convocatoria nacional «ESCENARIOS IMSS CULTURAL 2026-2027», una iniciativa impulsada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con el Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos del IMSS (FIDTEATROS) y la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Detalles del evento:

Fechas: 22, 23 y 24 de octubre de 2026

Horario: 18:00 horas

Lugar: Teatro IMSS León “Ignacio García Téllez” (Blvd. Adolfo López Mateos s/n, col. Moderna, León, Gto.)