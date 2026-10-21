Escritora celayense participa en Congreso Internacional de Novela Policíaca en España

Celaya, Guanajuato.- La escritora e investigadora celayense Macaria España participó en el I Congreso de Novela Policíaca de Getafe Negro, celebrado en España. Especialista en el tema y autora de varias novelas de ese género, expuso una ponencia sobre la representación de la violencia en la narrativa contemporánea escrita por mujeres.

La investigadora celayense figuró entre los participantes internacionales del encuentro académico y, de acuerdo con la revisión del programa, fue la única representante latinoamericana identificada entre los ponentes. Su participación permitió incorporar una perspectiva desarrollada desde Guanajuato a las discusiones internacionales sobre literatura, violencia y sociedad.

El congreso, organizado en colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), formó parte de la XIX edición de Getafe Negro, Festival de Novela Policíaca de Madrid, que se desarrolla del 14 al 25 de octubre y reúne a escritores, investigadores y especialistas de distintos países.

España intervino el viernes 16 de octubre en la mesa «Espacios del crimen: campo, ciudad y sociedad», bajo la moderación de Daniel Fonfría-Perera.

Su ponencia, titulada Narrar desde la herida: violencia, género y responsabilidad social en el noir contemporáneo, abordó las transformaciones en la representación literaria de la violencia, particularmente en obras escritas por mujeres, y su relación con la desigualdad, el trauma, la memoria y la responsabilidad ética de la ficción.

El análisis tomó como referencia la obra de las escritoras mexicanas Ivonne Reyes Chiquete e Iris García Cuevas, cuyas propuestas narrativas forman parte de la investigación doctoral que desarrolla España sobre las representaciones de la violencia en la literatura escrita por mujeres.

El encuentro académico tuvo como eje «Stephen King y las mutaciones del noir», con distintas mesas dedicadas a las relaciones entre el crimen, el terror, la violencia social y las transformaciones de la novela negra contemporánea.

Getafe Negro es un festival literario organizado por el Ayuntamiento de Getafe y dirigido desde 2022 por la periodista y crítica literaria Maica Rivera, quien cuenta con una trayectoria en medios de comunicación y proyectos editoriales españoles. El escritor Lorenzo Silva participa como comisario honorífico del festival.

La participación de la escritora guanajuatense contó con el apoyo del Gobierno del Estado de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través de la Secretaría de Cultura, como parte del respaldo a la presencia de creadores e investigadores de la entidad en espacios culturales internacionales.

La autora

Macaria España es escritora, periodista, gestora cultural y docente nacida en esta ciudad en 1980. Su obra destaca principalmente en la novela negra y el relato corto de temática social. Ha acuñado un estilo personal que define como Dark Realistic Mexican Fantasy (Fantasía Oscura y Realista Mexicana), el cual utiliza para abordar y transformar la crudeza de la realidad.

Es licenciada en Periodismo, cuenta con una Maestría en Artes y un Doctorado Iberoamericano en Teorías Estéticas por la Universidad de Guanajuato. Como periodista, ha colaborado con diversos medios nacionales y regionales. En 2013, obtuvo una beca de producción del International Center for Journalists (ICFJ) por su profunda investigación periodística titulada Mujeres desaparecidas en Guanajuato.

Su narrativa se enfoca en las fronteras entre la violencia social, la corrupción, el feminicidio, el narcotráfico y lo fantástico. A través de sus historias, busca visibilizar problemáticas cotidianas de México, combinando la sensibilidad estética con una mirada crítica y un fuerte compromiso social.

Libros Publicados

La generación del desencanto (2013)

Las esquinas del mundo (2018)

Banana Street (2020) – Novela que consolidó su incursión formal en el género de la novela negra (noir).

El Mal (2023) – Antología de cuentos editada por Ediciones La Rana, enfocada en problemáticas sociales contemporáneas como la extorsión y la desaparición forzada.

Es la fundadora de Letróxico, un laboratorio dedicado a la creación literaria, e impulsó el festival Noirviembre, dedicado a la difusión de la literatura negra escrita por mujeres en México.