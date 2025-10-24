Irapuato: asesinan a madre de familia, el “ataque era para su esposo”

Irapuato, Guanajuato.- En la calle San Crispín de la colonia El Milagro, en Irapuato, una joven de entre 25 a 30 años identificada como Yajaira fue asesinada por presuntos sicarios dentro de su vivienda. Al parecer, los hombres buscaban a su esposo, quien contaba con antecedentes por delitos como robo, riñas y consumo de sustancias ilícitas. De acuerdo con información oficial, la mujer vivía con sus 3 hijos que no se encontraban en el domicilio al momento de la agresión.

Los vecinos de Yajaira señalaron que escucharon varios disparos y notaron a hombres armados que huían del lugar, por lo que se alertó a las autoridades. Cuando los elementos de seguridad entraron a la residencia y notaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano acordonaron la zona y realizaron revisiones de los alrededores y la Fiscalía de Guanajuato comenzó con las investigaciones correspondientes. La SEMEFO acudió para el levantamiento y necropsia del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los presuntos responsables del hecho violento. Sin embargo, extraoficialmente se dice que la vivienda ya había sido parte de un operativo de seguridad el día anterior, por lo que se está en espera de un comunicado oficial.