San Judas Tadeo cumplió: Yareli ya descansa en paz

Guanajuato, Guanajuato.- Yareli iba a visitar a su madre al fraccionamiento Mártires del 22 de Abril; la señora iba luego con su hija, a la vecina colonia Lomas del Padre. El 22 de enero de 2021 ambas se perdieron contacto. La ausencia fue de dolorosa búsqueda, con la imagen de san Judas Tadeo en el perfil de Facebook y una gran figura de yeso al que nunca le faltaban veladoras ni flores para pedirle saber de la chica y encontrarla.

Yareli Licea Macías, que tenía 25 años de edad, estaba con una amiga de nombre Denisse. Se encontraban en Lomas del Padre, donde ambas vivían. Denisse acudió a un establecimiento a poner una recarga y dejó sola a Yareli, quien estaba esperando a un hombre de nombre Marco Antonio, pero cuando regresó ya no la encontró.

Era el día 22 de enero, Sin embargo, la pareja sentimental de la joven y una de sus amigas, aseguran que la vieron todavía el 23. Luego no se supo más de Yareli.

Días después, Martha Silvia Macías, madre de la chica, inició la búsqueda. Versión de algunos testigos señalaba que subieron a Yareli a un taxi tradicional y nunca se volvió a saber de ella.

Martha es una mujer de trabajo y lucha por la vida. En ese tiempo, Mártires del 22 de Abril y Campanario, colonia vecina, estaban infestadas de lugares de venta de droga y reunión de delincuentes.

Yare, como se le conocía, no era la única mujer desaparecida: calles abajo también buscaban a una joven señora.

Martha indagaba noticias de su hija, con la esperanza de encontrarla con vida, pero también temía que lo peor estaba en el aire. Por eso se integró a grupos de búsqueda y comenzó a participar en las revisiones a lugares donde había fosas clandestinas.

Le tocó ver a madres que hallaban los restos de los suyos y cómo vivían un dolor que ante esos restos se trasmutaba en consuelo.

Noticia, tragedia, dolor y consuelo

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas encontraron una fosa clandestina en la comunidad de San Diego el Grande, en un inmueble en obra negra ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Silao-Trejo.

Las labores fueron realizadas entre el 25 de noviembre y el 18 de diciembre con apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, ya habían arrojado el hallazgo de los restos. La localización inicial fue de cinco víctimas, seguida de otros tres cuerpos en días posteriores.

Identificaron cuerpos y corresponderían a personas desaparecidas desde 2021, principalmente en la ciudad de Guanajuato. Entre ellos estaba Yare.

La chica volvió a casa sólo para despedirse para siempre. A su funeral enviaron flores, muchas flores. El dolor y el consuelo llegaron juntos y de ello fue testigo la figura de San Judas Tadeo, a quien se le agradeció el favor concedido. Martha Silvia Macías López, madre de la chica, cumplió: “hasta encontrarte”. Lo logró. En Lomas del Padre, Mártires y Campanario se vuelve a saber de mujeres cuya memoria estaba en la incertidumbre. En la dolorosa tragedia de la partida está el consuelo de la Santa Sepultura.