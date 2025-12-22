Salvan de incendio a ocho cachorros en Guanajuato: la madre no se deja atrapar

Guanajuato, Guanajuato.- Una llamada al 911 alertó a integrantes del Sistema Municipal de Bomberos del incendio de un pastizal en las inmediaciones del fraccionamiento Arboledas. La unidad 04 llegó al lugar, apagó el fuego y se encontraron que había ocho cachorritos escondidos entre las hierbas, con riesgo de ser devorados por las llamas.

El control, contención y liquidación del fuego ya estaba, misión cumplida, ahora faltaba qué hacer con los animalitos, que la libraron en el incendio de 11 hectáreas de pastizal. Tenían sólo quemaduras en su pelaje.

Los cachorritos fueron entregados a la Fundación Corazón Animal de Guanajuato, quienes los alimentaron y les dieron cobijo durante la noche, no sin antes lanzar un llamado:

“Si alguien conoce muy bien la zona donde fue el incendio, la mami debe estar desesperada y los cachorros no dejan de llorar”.

Los llevaron con el veterinario y, por fortuna, estaban sanos.

Este lunes, las integrantes de la fundación acudieron a la zona del Cárcamo, detrás de Arboledas y encontraron a la mamá, que estaba con otros cachorros de mayor tamaño.

Colocaron a los 8 chiquitos en una jaula y la pusieron en el asiento trasero de un vehículo. En cuanto percibieron el olor de la madre comenzaron a llorar y ésta se acercó, pero no quiso subir al vehículo.

El protocolo indica que la madre debe ser recatada para reunirla con sus críos y poner a todo mundo en adopción. La señora, empero, es muy desconfiada.

El drama es ya una telenovela en redes digitales.