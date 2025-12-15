Irapuato avanza rumbo a la Olimpiada Juvenil CONADE 2026

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato dio un paso firme en su camino hacia la Olimpiada Juvenil de la CONADE, que se celebrará en la primavera de 2026, luego de la destacada participación de sus representativos de voleibol en el selectivo regional.

Durante la fase regional, las categorías femeniles Juvenil Mayor, Juvenil Menor e Infantil Mayor lograron avanzar a la etapa estatal en primer lugar, reflejo del buen nivel competitivo y del trabajo realizado en su preparación.

En la rama varonil, los equipos de las categorías Juvenil Menor e Infantil Menor también consiguieron su pase a la siguiente etapa, consolidando la presencia irapuatense en el proceso rumbo a la máxima justa juvenil del país.

Los equipos que avanzaron servirán como base para la conformación del representativo estatal, tanto en la integración de los jugadores como en la continuidad del cuerpo de entrenadores, lo que fortalece el proyecto deportivo y da certidumbre al proceso de selección.

Con estos resultados, Irapuato se posiciona como un referente regional en el voleibol juvenil y mantiene vivas las aspiraciones de llegar a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.