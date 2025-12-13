Salvatierra: hombre de la tercera edad pierde la vida en ataque de jauría

Un hombre de alrededor de 60 años fue localizado sin vida en la comunidad de San Pedro de Los Naranjos, presentaba múltiples mordeduras de perros

Redacción Notus13 diciembre, 2025

Salvatierra, Guanajuato.– Un hombre perdió la vida luego de ser atacado por una jauría en la comunidad de San Pedro de Los Naranjos, de Salvatierra. Aparentemente la víctima fue un adulto de la tercera edad, de alrededor de 60 años que presentaba múltiples mordeduras de perros.

Vecinos de la localidad alertaron al sistema de emergencias sobre la presencia de un hombre herido. Al acudir paramédicos de la Cruz Roja, lo revisaron y ya no contaba con signos vitales. Según los primeros reportes, el hombre vestía playera guinda con negro, pantalón gris de vestir y zapatos negros. Su muerte fue producto de las heridas sobre todo en la zona de las piernas y la ingle.

Las autoridades acordonaron el área en espera del Servicio Médico Forense y la Fiscalía del Estado. Aunque aún no se confirma su identidad, aparentemente pertenecía a la misma comunidad.

