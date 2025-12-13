Detienen a presunto narcomenudista en San José de Cervera

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal Preventiva detuvieron a un presunto narcomenudista en la comunidad de San José de Cervera.

Policías preventivos realizaban labores de vigilancia en la calle Laureles, de la comunidad citada. En el sitio, ubicaron a dos hombres que al ver a los uniformados comenzaron a lanzar agresiones verbales en contra de ellos, conducta que constituye una falta administrativa conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Tras identificarse e informar el motivo de la intervención, los individuos continuaron con una actitud agresiva, por lo que conforme a protocolo se procedió a una inspección preventiva.

A uno de los revisados le encontraron una bolsa de plástico transparente que contenía 39 envoltorios con una sustancia cristalina y granulada, con características de la droga cristal, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que su acompañante quedó detenido por falta administrativa.