Detienen a presunto narcomenudista en San José de Cervera

Su actitud agresiva lo delató, ya que los elementos de seguridad realizaron una inspección, encontrando 39 envoltorios de droga

Redacción Notus13 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal Preventiva detuvieron a un presunto narcomenudista en la comunidad de San José de Cervera.

Policías preventivos realizaban labores de vigilancia en la calle Laureles, de la comunidad citada. En el sitio, ubicaron a dos hombres que al ver a los uniformados comenzaron a lanzar agresiones verbales en contra de ellos, conducta que constituye una falta administrativa conforme al Bando de Policía y Buen Gobierno.

Tras identificarse e informar el motivo de la intervención, los individuos continuaron con una actitud agresiva, por lo que conforme a protocolo se procedió a una inspección preventiva.

A uno de los revisados le encontraron una bolsa de plástico transparente que contenía 39 envoltorios con una sustancia cristalina y granulada, con características de la droga cristal, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que su acompañante quedó detenido por falta administrativa.

