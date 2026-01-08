Salud estatal ha brindado atención a más de 65 mil personas por depresión

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado ha atendido un total de 65 mil 520 personas por depresión en unidades médicas.

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que superar un episodio depresivo sí es posible con el apoyo de una Red de Servicios de Salud Mental que brinda atención oportuna.

La atención de personas en depresión requiere atención especializada de profesionales de la salud mental y, sobre todo, el acompañamiento de una red de apoyo afectiva y familiar.

La empatía, el respeto y la escucha activa son herramientas poderosas para quienes atraviesan esta experiencia.

Agregó que conmemorar el Día de la depresión este 13 de enero es reconocer que la depresión no define a las personas: son mucho más que un diagnóstico.

Es también un llamado a construir comunidades más solidarias, libres de estigma y comprometidas con el bienestar emocional de todas y todos.

Además, existe una línea de atención psicológica 800 2900024 disponible las 24 horas del día los 365 días del año, un equipo de profesionales de la Salud mental ofrece atención sin costo alguno.

La depresión no distingue edad, género ni condición social; sin embargo, adolescentes y personas adultas mayores suelen ser quienes enfrentan mayores riesgos y desafíos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas viven con depresión. Detrás de cada cifra hay historias, rostros y familias que requieren acompañamiento, comprensión y apoyo. Por ello, este día busca sensibilizar, orientar y prevenir, recordando que la salud mental es parte esencial de nuestro bienestar.

¿Cómo se manifiesta la depresión?

La depresión puede expresarse de distintas maneras, pero algunos signos frecuentes son:

– Tristeza persistente y sensación de vacío.

– Pérdida de interés o placer en actividades cotidianas.

– Aislamiento social.

– Alteraciones en el sueño y el apetito.

– Dificultad para concentrarse y cansancio constante.

– Incapacidad para realizar tareas diarias durante al menos dos semanas.

Tipos de depresión más frecuentes

La depresión no es igual para todas las personas. Existen diferentes formas que varían en intensidad, duración y efectos en la vida cotidiana:

– Trastorno depresivo mayor: prolongado y recurrente, afecta funciones básicas como dormir, comer y concentrarse.

– Trastorno depresivo persistente: síntomas moderados pero constantes, como baja autoestima, desesperanza y falta de energía.

– Depresión postparto: aparece tras el nacimiento de un bebé, con síntomas como insomnio, irritabilidad y desapego.

– Trastorno afectivo estacional: ocurre en épocas con menos luz solar, generando retraimiento social y desesperanza.

– Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos combina síntomas depresivos con alucinaciones o episodios psicóticos.

– Trastorno bipolar: alterna episodios de manía o hipomanía con periodos de tristeza profunda.

Superar un episodio depresivo requiere atención especializada por un profesional de la salud mental y apoyo por parte del entorno afectivo y/o familiar (Red de apoyo) de la persona afectada.