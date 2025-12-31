Guanajuato logra 2 mil 940 colocaciones laborales en 2025

Irapuato, Guanajuato.- El programa “Enlaces Laborales” de la Secretaría de Economía logró más de 2 mil 940 colocaciones laborales en 2025, a través de 22 eventos en los que participaron más de 700 empresas.

La política económica de Guanajuato, liderada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en coordinación con las Secretarías de Mujeres y Derechos Humanos, enfatiza la inclusión laboral para grupos vulnerables: mujeres vía “Aliadas”, migrantes retornados bajo “MigranTeQuiero”, y de inclusión para personas con discapacidad, diversidad sexual, adultos mayores, jóvenes y público en general.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que esta estrategia reduce brechas sociales y beneficia a empresas con reclutamiento eficiente acelerando los procesos de prospección y contratación, así como seguimiento para la retención de talento.

En el 2025 se realizaron Enlaces Laborales en los municipios: Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Purísima del Rincón, Romita, San Felipe, San Francisco del Rincón, Silao y Valle de Santiago.

Los Enlaces Laborales reúnen en un solo lugar a empresas con buscadores de empleo en un solo sitio, permitiendo contacto directo, entrega de CV, entrevistas inmediatas y procesos de selección acelerados que responden a demandas de diferentes sectores.

De esta manera se eliminan barreras estructurales, se fomenta equidad de género y se construye paz social mediante empleos formales, dignos y bien remunerados que impulsan la prosperidad y la economía del estado.

Adicionalmente, la plataforma digital Coneecta (coneecta.guanajuato.gob.mx), que ofrece compatibilidad inteligente 24/7 con geolocalización y alertas personalizadas, posiciona a Guanajuato como modelo nacional en políticas de empleo innovadoras.