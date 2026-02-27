IEEG rechaza recurso contra funcionaria de Dolores Hidalgo

Guanajuato, Gto.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) rechazó un recurso presentado por el ciudadano Gabriel Mata González al determinar que fue entregado fuera del tiempo permitido por la ley.

El recurso buscaba impugnar una resolución aprobada el pasado 27 de enero, relacionada con una queja contra una funcionaria pública del municipio de Dolores Hidalgo. En ese procedimiento, el IEEG concluyó que no existían pruebas de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos ni violaciones a los principios de equidad en la contienda electoral.

El ciudadano presentó su inconformidad el 6 de febrero ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), instancia que posteriormente envió el caso de regreso al IEEG para que fuera resuelto.

Sin embargo, el Instituto determinó que el recurso no podía ser atendido porque fue presentado fuera del plazo legal de 48 horas establecido en la normativa electoral, por lo que se declaró improcedente.