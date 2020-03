Sale a la luz video de la agresión de Renato Ibarra a su esposa

La demanda que enfrenta Renato Ibarra, jugador del América, por violencia familiar suma una prueba más, misma que podría representar que no salga del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

La revista TV Notas fue la encargada de compartir un video en el que se aprecia la agresión del futbolista ecuatoriano a su esposa Lucely Chalá.

on un objeto en la mano, sujetado por la espalda por su hermano y gritando una serie de insultos es la manera en la que figura el integrante de las Águilas en lo que parece ser una habitación.

En el material difundido por la publicación especializada en espectáculos también se escucha el testimonio de Chalá mientras de fondo aparecen fotografías de ella en el hospital.

“Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí!”, fueron sus declaraciones.

Cabe mencionar que este jueves será la segunda audiencia donde se definirá si el jugador es vinculado a proceso y enfrenta una pena que podría alcanzar los 40 años, o bien, salir en libertad bajo el perdón de su pareja.