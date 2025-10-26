Asesinan a hombre dentro de un Oxxo frente a la Central de Abastos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una tienda Oxxo ubicada frente a la Central de Abastos, en Irapuato.

El hecho se dio la tarde de este sábado, los hijos de la víctima se encontraban presentes, pero resultaron ilesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó al establecimiento cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, para después huir con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional arribaron al lugar y acordonaron la zona para resguardar la escena. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.