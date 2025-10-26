Asesinan a hombre dentro de un Oxxo frente a la Central de Abastos en Irapuato

El ataque ocurrió frente a la mirada de sus hijos, quienes resultaron ilesos; autoridades acordonaron la zona y realizan las investigaciones correspondientes

Redacción Notus25 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos dentro de una tienda Oxxo ubicada frente a la Central de Abastos, en Irapuato.

El hecho se dio la tarde de este sábado, los hijos de la víctima se encontraban presentes, pero resultaron ilesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó al establecimiento cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, para después huir con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional arribaron al lugar y acordonaron la zona para resguardar la escena. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Redacción Notus25 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información