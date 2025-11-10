Sabores con historia: cocineros reinventan platillos en el Festival de la Fresa

Irapuato, Guanajuato.- Durante el Festival de la Fresa, cocineros locales crearon platillos innovadores utilizando la fresa como elemento principal. El certamen se llevó a cabo en los patios de la Presidencia Municipal y los mejores platillos fueron galardonados al cierre del festejo.

En esta edición, los participantes compitieron en dos categorías: “Sazón”, con 34 cocineros inscritos, y “De autor”, con alrededor de 15 participantes. En total, se presentaron 143 recetas diferentes.

Una de las reglas principales del concurso establecía que todos los platillos debían incluir el fruto más representativo de Irapuato: la fresa. Los resultados sorprendieron por su creatividad y sabor.

Entre las propuestas saladas destacaron enchiladas, tortillas, mole, nachos, tamales, hamburguesas y salsa macha con fresa. En la parte dulce, se presentaron gelatinas, pasteles, nieves y bebidas, incluyendo agua de fresa y cocteles de mixología donde la frutilla fue protagonista.

Los jueces enfrentan una difícil tarea para elegir a los ganadores, debido a la variedad y calidad de las creaciones. Los resultados se darán a conocer a las 6 de la tarde, durante la ceremonia de premiación encabezada por la presidenta municipal, Lorena Alfaro.