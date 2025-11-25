Ruedan película china en la capital y genera ooootro caos urbano

Guanajuato, Guanajuato.- El monumento a Jorge Negrete fue “convertido” en abrevadero de agua, la zona de Manuel Doblado se convirtió en un espacio de recreación del Día de Muertos al estilo Hollywood, con persecuciones y autos derrapantes; en tanto, el bloqueo de calles generaba molestia.

Así pasó con el inicio de grabaciones de la película de acción china “Heat and Rush”. La ceremonia de arranque tuvo lugar en la plaza Allende y se realizó conforme a la tradición china para la buena suerte; este evento contó con la presencia de la regidora Liliana Preciado Zárate, quien es presidenta de la comisión de turismo, así como también del director de turismo municipal, Jorge Luis Anguiano Jasso, al igual que actores, productores y del equipo técnico de esta película.

El equipo directivo y de productores de la película alabaron el encanto y la belleza que cada rincón de Guanajuato tiene. Es un honor y una suerte grabar en la capital. Además, resaltaron que esta es la primera vez que China graba una película de acción en suelo mexicano.

Esta producción tendrá una duración de 16 días en Guanajuato, ya que se tiene programado que las grabaciones concluyan el próximo 9 de diciembre y se estarán realizando en las calles de Sopeña, Cantarranas, Pocitos, en la zona de embajadoras, en la glorieta de san Clemente y callejones aledaños, así como también en la calle subterránea. Su realización generara cortes intermitentes a las circulación vial y peatonal de estos lugares, por lo que solicitan la comprensión y paciencia de la ciudadanía.

Y no es para menos: de nueva cuenta el centro de la ciudad tiene bloqueos de calles en diferentes horas, como consecuencia del rodaje.

Por lo pronto, generaron confusiones cuando colocaron una cubierta que simulada un hidrante tradicional de Guanajuato.

Por lo pronto, quedan dos semanas de ¡Acción! Y ¡Colte!