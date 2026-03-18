Rosalba y José Luis llevan el danzón del IMSS a terapia de vida

Salamanca, Guanajuato.- Las prestaciones Sociales que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contribuyen a que la población usuaria mejore su calidad de vida tanto en el aspecto físico como mental, para personas derechohabientes y no derechohabientes a partir de los 6 años. Para Rosalba y José Luis las clases de danzón en el Instituto han representado una gran terapia.

“Todas las actividades desde su área de atención en base a promoción de la salud, el deporte, cultura física y el desarrollo cultural, así como la capacitación y el adiestramiento técnico impartidas en el Seguro Social fomentan la creatividad, la autonomía, el autoestima, el fortalecimiento del sistema musculoesquelético y el equilibrio, además de incidir en la reducción de ansiedad y estrés”, señaló el maestro Héctor Fabián Morales Lara, jefe de la oficina de Desarrollo Cultural, Capacitación y Adiestramiento Técnico de la delegación estatal del IMSS.

Informó que, para cada una de las actividades que se imparten se realiza validación de los perfiles y la competencia técnica y profesional de las y los instructores, lo cual permite brindar atención de calidad para la población usuaria.

La señora Rosalba y su esposo José Luis son instructores de danzón en el Centro de Extensión del Conocimiento de Esquema Modificado (CECEM) en Salamanca, llevan más de 40 años casados y han sido testigos de cómo el baile mejora las condiciones de salud de la población.

“Mi vida es el baile, desde chico mis papás nos ponían a bailar, bailaba con una de mis hermanas desde los 6 años. Cuando me casé con mi esposa ella no sabía bailar, en las fiestas se quedaba sentada, hasta que le dije, te enseñas a bailar o ya no vamos a fiestas, pero se aplicó y aprendió”, comentó el señor José Luis.

“En el IMSS nos han ayudado bastante, nos han dado espacios, no teníamos dónde dar clases, nos vieron y nos invitaron al CECEM y empezamos a dar clases de danzón a las personas adultas mayores y lo bonito fue que también nos invitaron a la unidad del Instituto a dar exhibiciones en diferentes áreas y el impacto fue muy fuerte, porque empezaron a preguntar por las clases, por lo que ahora tenemos muchísimos alumnos en el CECEM de Salamanca”, dijo la señora Rosalba.

Agregó: “estas actividades son una terapia grandísima, yo tuve cáncer de mama hace 8 años, ya dábamos clases en el CECEM y me di cuenta que después de las quimioterapias me ayudó mucho irme a bailar, incluso desde que me dieron el diagnóstico no me preocupé, me ocupé y dije, si tengo quince días, los mismos quince días que bailo, porque es una terapia para el cuerpo y la mente”. La maestra de danzón relató que está muy agradecida con el IMSS, porque gracias al Instituto pudo contar con medicamentos oncológicos de alto costo.

Rosalba y José Luis, quienes llevan 15 años con la impartición de las clases, han tenido presentaciones en diversos lugares de la República Mexicana como en Chiapas, Puebla, Guadalajara, Reynosa, Ciudad de México e incluso en el extranjero, en Cuba, en donde lograron el primer lugar en un concurso de maestros de baile.

Concluyeron diciendo que sus clases son de “Danza Terapia”, porque el danzón representa aprender a coordinar las pisadas, así como ejercitar la mente y la memoria.

Para incorporarse a estos servicios que brinda el Instituto, como lo son los cursos de capacitación y las actividades deportivas, las personas interesadas pueden acercarse al Centro de Seguridad Social en León o a los CECEM en los municipios de Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya. O bien marcar al teléfono 477 717 40 00, con extensiones 11150, 11181 y 11121, para conocer la ubicación de las instalaciones institucionales y mayor información al respecto.