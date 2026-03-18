Gobierno de Irapuato donará terreno para construcción de CETAC

Irapuato, Guanajuato.- ​Como parte del programa “La Presidenta en tu Escuela”, autoridades del Gobierno Municipal reafirmaron su compromiso con la formación de la juventud irapuatense al anunciar oficialmente la donación de un predio para la construcción de las instalaciones propias del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) No. 18.

Durante la ceremonia de honores a la bandera, encabezadas por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, se destacó que este espacio educativo, que inició actividades en 2017 y actualmente opera en las instalaciones del SABES Valle de las Flores, contará finalmente con un plantel propio para ampliar su capacidad y brindar mejores servicios a las y los estudiantes.

Alfaro García subrayó en su mensaje a la comunidad estudiantil que cada aula que se abre representa una oportunidad para alejar a las y los jóvenes de la violencia y acercarlos al desarrollo.

“Quiero compartirles una gran noticia: hoy, gracias a las gestiones realizadas desde el municipio y en coordinación con las autoridades educativas, hacemos oficial la donación de un predio para el CETAC. Esta escuela ha venido formando a muchos jóvenes de Irapuato y queremos que lo siga haciendo, ahora en instalaciones propias, para llegar a más estudiantes de esta zona”, expresó.

Además de la donación del terreno, el Municipio ha colaborado previamente con la institución mediante la mejora del alumbrado público en los alrededores y la aplicación de asfalto para facilitar el acceso al plantel, garantizando así un entorno más seguro para las y los estudiantes de las carreras de Mecatrónica, Programación y Laboratorista Ambiental.

Por su parte, Penélope Pérez Guevara, directora del CETAC No. 18, destacó que la educación es uno de los caminos más efectivos para fortalecer la seguridad, reconstruir el tejido social y avanzar hacia un mejor Irapuato, además de agradecer a las autoridades por la donación del predio.

“Alcaldesa, es un honor tenerla en nuestra comunidad y contar con su respaldo. Le agradezco profundamente que siempre tenga presente a la educación, que es lo que tanto necesita nuestro país”, señaló.

El CETAC 18 se ha distinguido por su excelencia académica y deportiva, destacando logros recientes como:

* Medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Box, obtenida por la alumna Pamela Martínez.

* Participación de la escolta del plantel en el Encuentro Nacional en Tequila, Jalisco.

* Campeonato de fútbol femenil en el torneo INTERPREPAS 2023.