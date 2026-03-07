Guanajuatense pide ayuda tras no poder cruzar la frontera

México.- Un guanajuatense que buscaba cruzar la frontera entre Texas y México fue rescatado por elementos de seguridad luego de solicitar ayuda al 911. El joven de 21 años pidió ayuda tras no poder seguir el camino por el exceso de cansancio. De igual manera, las autoridades asistieron a otro hombre de 34 años originario de Puebla, que tampoco logró salir del país.

Ambos reportes al sistema de emergencias permitieron a los hombres mantenerse con vida. Según los primeros reportes, el guanajuatense decidió entregarse antes de que las condiciones del terreno pusieran en riesgo su salud.

El segundo inmigrante tuvo que ser cargado hasta una ambulancia por un policía del condado de Terrel de Estados Unidos. El poblano ya tenía llagas en los pies y deshidratación.