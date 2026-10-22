Más de 5 mil personas y 32 grupos de danza cierran las Fiestas Patronales de San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Con una asistencia estimada de 5 mil espectadores y la participación de 32 grupos de danza, San Miguel de Allende concluyó sus Fiestas Patronales 2026 con la tradicional Octava del Señor San Miguel Arcángel, una celebración religiosa y cultural que recorrió las principales calles del Centro Histórico.

El evento marcó el cierre de casi dos meses de actividades que comenzaron el 16 de agosto y reunieron a habitantes de barrios, comunidades y agrupaciones tradicionalistas del municipio.

Durante la jornada participaron 30 grupos de danza regionales y dos provenientes de otras localidades, además de representantes del barrio de Las Cuevitas.

Danzantes y músicos recorrieron el Centro Histórico

Como parte de la celebración, la imagen de San Miguel Arcángel recorrió diferentes calles del Centro Histórico y visitó distintos templos, acompañada por agrupaciones de danza y música.

La festividad también contó con la participación de tres bandas musicales, cuya presencia fue apoyada por el Gobierno Municipal.

La Octava es una de las expresiones tradicionales que forman parte de las celebraciones dedicadas al santo patrono de San Miguel de Allende y reúne cada año a grupos comunitarios que mantienen vivas estas prácticas.

Casi dos meses de celebraciones patronales

Las Fiestas Patronales 2026 comenzaron el 16 de agosto e incluyeron distintas actividades religiosas, artísticas y populares.

Entre las celebraciones realizadas estuvieron la Reseña, la Alborada, la Entrada de Ánimas y Xúchiles, así como encuentros de danzas y otras actividades relacionadas con las costumbres sanmiguelenses.

Estas expresiones forman parte de las tradiciones que han sido conservadas por generaciones de habitantes y agrupaciones de San Miguel de Allende.

Coordinación municipal durante la celebración

Para el desarrollo de la Octava, la Dirección de Cultura y Tradiciones coordinó acciones con Tránsito Municipal, Protección Civil y Seguridad Pública, con el propósito de atender las necesidades de los organizadores y procurar la seguridad de participantes y asistentes.

El presidente municipal, Mauricio Trejo, destacó la importancia de respaldar las celebraciones tradicionales como parte de la conservación de la identidad cultural del municipio.

De acuerdo con la administración municipal, el acompañamiento a estas festividades busca facilitar su realización sin modificar su origen ni la organización comunitaria que las caracteriza.

Con la celebración de la Octava del Señor San Miguel Arcángel concluyó el calendario de las Fiestas Patronales 2026, después de varias semanas de actividades en las que participaron habitantes, danzantes y agrupaciones tradicionalistas.