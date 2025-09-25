Roban tractocamión con mercancía agrícola; FSPE lo recupera

Juventino Rosas, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) recuperaron un tractocamión, con mercancía agrícola valuada en aproximadamente 750 mil pesos.

En el marco de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), las corporaciones pudieron actuar, luego de recibirse un reporte ciudadano en el sistema de emergencias 9-1-1.

A través de las cámaras del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones Cómputo e Inteligencia (C5i) se desplegó un operativo de búsqueda y localización sobre la calle Francisco Villa en la comunidad San Juan de la Cruz.

En el sitio, las y los policías confirmaron que se trataba de un tractocamión color amarillo, cargado con mercancía agrícola y que este ya contaba con reporte de robo.

La mercancía asegurada consistió en 500 cajas de chayote cerradas para importación, 150 cajas de madera con la misma verdura y 150 bolsas adicionales de vegetales, con un valor estimado de 750 mil pesos. Tanto la carga como el tractocamión fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes.