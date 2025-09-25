Huawei se alía a UG para fortalecer formación estudiantil y de académicos

Huawei ofrece la oportunidad de realizar estancias en laboratorios y centros de formación en China a los integrantes de la universidad

Redacción Notus25 septiembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La Universidad de Guanajuato (UG) alista una alianza con Huawei ICT Academy, que permitirá a estudiantes y personal académico realizar estancias en laboratorios y centros de formación en China, y así, conocer de cerca desarrollo tecnológico de vanguardia.

Así lo dio a conocer la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, quien explicó que recientemente representantes de tres universidades de México asistieron a Huawei Connect, evento que en esta edición estuvo enfocado en el impacto de la Inteligencia Artificial.

Como resultado de la vinculación con esta empresa, se alista una alianza con Huawei ICT Academy, la cual ofrece oportunidades de formación en línea y de manera presencial. De esta manera, podrá realizar visitas a laboratorios, aulas y centros en donde se desarrolla nuevo conocimiento en áreas como robótica, medicina, salud, energías, entre otras. En todas, destacó la Rectora General, la Inteligencia Artificial está muy presente.

“Se abre una gran oportunidad para la Universidad de Guanajuato, para poder tener una alianza con esta empresa desde varios puntos de vista”, explicó.

Al respecto, se refirió a la plataforma en donde, de manera gratuita, las y los docentes y la comunidad estudiantil de la UG podrán acceder a cursos, laboratorios y simulaciones, para mejorar sus conocimientos.

Además, Huawei también podrá certificar a su personal a través del Centro Pearson VUE, el cual se encuentra ubicado en el Campus León de la UG.

Sobre las estancias presenciales a la empresa, en China, la Rectora General compartió que una de las ventajas es el apoyo económico que se ofrece a quienes participan, por lo que se vislumbran excelentes oportunidades para impulsar el talento de la comunidad universitaria, desde el nivel medio superior hasta el nivel superior.

Redacción Notus25 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información