RITREMA “afecta” la circulación de colonias San Juan Bosco y Las Américas

Irapuato, Guanajuato.- Algunos habitantes de las colonias San Juan Bosco y Las Américas expresaron su inconformidad hacia la empresa de transporte RITREMA, debido a que sus camiones y camionetas supuestamente obstaculizan el tránsito de peatones y vehículos. Esta “problemática” ha incrementado con el paso de los años, según comentaron, al tener más unidades en circulación, han ido “apropiándose” de las calles y terrenos desocupados.

Una de las “afectadas”, Verónica S. mencionó que este problema se intensifica en las mañanas, los camiones entran y salen de la empresa, incluso se quedan parados en medio de la calle en el lapso en que ella lleva a su hija a la escuela: “yo la llevo en el camión y luego me regreso caminando porque la escuela está aquí cerquita y cuando vengo de regreso me tengo que esperar para pasar. Hay unos que están estacionados y otros van y otros vienen, de los mismos camiones o carros de los que trabajan ahí y ya no sabes luego a donde moverte”.

Los camiones se estacionan en la calle principal Puerto Rico y en las calles Caracas y San Juan Bosco. Toda esta zona no cuenta con pavimentación, por lo que supuestamente es más difícil cuando es temporada de lluvias.

Desde la perspectiva de Verónica, quien no cuenta con un medio de transporte propio para salir de su colonia y debe caminar, los camiones de RITREMA han representado un “riesgo”, contó que se han estacionado en los lugares donde el lodo no se acumula tanto y ella y su hija han tenido que pasar por los charcos o por donde la capa de lodo del piso es más profundo y resbaloso. Esta es una situación que puede provocar accidentes, según parece.

En adición, la vecina comentó que anteriormente la intersección de las calles Puerto Rico con Caracas y San Juan Bosco se colocó asfalto para aminorar la formación de lodo, pero no les “duró mucho el gusto” y a las pocas semanas no quedó rastro del material: “ya se acabaron el asfalto que pusieron en las calles y en tiempo de lluvia se hace un lodazal otra vez. Pasan por la calle y a veces van muy rápido, ni siquiera se fijan”. El descontento está aparentemente justificado ya que un espacio que debería ser para beneficio público está siendo “tomado” por la empresa de camiones.