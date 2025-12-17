Firman convenio para fortalecer industria manufacturera en Guanajuato

León, Guanajuato.- La Secretaría de Economía firmó un convenio con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) para promover la certificación del programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) entre empresas manufactureras instaladas o en proceso de instalación en el estado.

La presente administración estatal que encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo, emprende acciones para el fortalecimiento de la economía interna con alianzas estratégicas entre la iniciativa privada y el Gobierno de la Gente.

La titular de la Secretaría de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que la política económica está enfocada en el fortalecimiento y visibilidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para la generación y conservación de empleos.

“Este tipo de esfuerzos va a fortalecer nuestras exportaciones, motor dinámico de la economía y podremos seguir convirtiendo retos en oportunidades, hoy más que nunca necesitamos estar unidos para enfrentar los retos que se nos presentan”, dijo.

Entre las acciones destacan: compartir datos del programa con clústeres productivos; organizar reuniones de difusión con representantes oficiales y colaboración de dependencias como la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), Secretaría del Campo, entre otras.

El acuerdo establece mecanismos de colaboración para difundir información oficial del programa IMMEX del Gobierno Federal, incluyendo beneficios fiscales, aduaneros y de simplificación administrativa, así como los procesos de registro.

A nivel nacional, INDEX representa a más de 1 mil 200 empresas exportadoras y en Guanajuato 350 cuentan con a certificación IMMEX; a través de este convenio se promoverá la prosperidad, el crecimiento y competitividad del sector manufacturero.