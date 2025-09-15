Rinden homenaje a los Niños Héroes en Abasolo

Autoridades municipales y estudiantes participaron en la ceremonia cívica en el Asta Bandera

Redacción Notus15 septiembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- En la glorieta del Asta Bandera del municipio de Abasolo se llevó a cabo la ceremonia cívica conmemorativa del 13 de septiembre, fecha en la que se recuerda la valentía de los Niños Héroes que defendieron la Patria en 1847 durante la invasión norteamericana.

El acto fue encabezado por el Presidente Municipal Job Gallardo, acompañado de funcionarios municipales, regidores, personal educativo y estudiantes, quienes participaron con respeto y solemnidad en la ceremonia.

Durante el evento se realizaron honores a la bandera, se entonó el Himno Nacional y se recordó el legado de los cadetes del Heroico Colegio Militar, resaltando su ejemplo de valor, patriotismo y entrega a México.

En su mensaje, el Presidente Municipal destacó la importancia de mantener vivos los valores cívicos y el amor por la patria, señalando que el sacrificio de los Niños Héroes debe inspirar a las nuevas generaciones a trabajar con compromiso y unidad por un mejor país.

Con esta ceremonia, el Gobierno Municipal de Abasolo reafirmó su compromiso de preservar la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos entre la juventud, manteniendo vivo el orgullo y amor por la patria.

