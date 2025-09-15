Detienen a ocho personas en operativos conjuntos de FSPE y Guardia Civil de SLP

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, a través de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), detuvo a ocho personas en operativos coordinados con la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí.

Las intervenciones forman parte de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen) y de la colaboración interestatal instruida por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Los resultados incluyeron el aseguramiento de armas de fuego, droga y vehículos vinculados con actividades criminales.

En la carretera estatal 67, a la altura de la comunidad El Fuerte, San Luis Potosí, personal de las FSPE y la Guardia Civil Estatal detuvo a cuatro hombres que viajaban en dos camionetas tipo pick up. Durante la inspección se localizaron dos armas de fuego cortas calibre .380 mm, cuatro cargadores y 59 cartuchos útiles, además de dos vehículos Volkswagen Saveiro con placas del Estado de México. Los detenidos tienen entre 28 y 59 años, originarios de Villagrán, San Luis de la Paz, San José Iturbide e Irapuato, Guanajuato.

Más tarde, en la colonia San Ignacio, San Luis de la Paz, tras un reporte de arco carretero vinculado con robo a autotransporte, se detuvo a tres hombres originarios del estado de Querétaro. A ellos se les aseguró un vehículo GMC Terrain con reporte de robo vigente, un arma corta calibre 9 mm con 10 cartuchos útiles, un inhibidor de señal de ocho antenas, tres equipos celulares, una tableta electrónica y tres envoltorios con presunto cristal. Los detenidos tienen entre 25 y 38 años.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) y del Ministerio Público Federal en San Luis Potosí, para la continuidad de las investigaciones.