El Profe Chava de Moroleón, presenta el libro Voces, Voces

Moroleón, Guanajuato.- “Mi nombre completo es Salvador Ruiz Aranda, de aquí originario de Moroleón, Guanajuato, y desde siempre, desde la primaria, fines de primaria, principios de secundaria, me empezó a gustar la poesía”, dijo el profesor y poeta “Chava” como lo conocen sus amigos.

¿Profe de qué se trata tu libro?

“Mira, se trata de una presentación del libro, este es mío, ahora sí que mi tercer libro se puede decir, que ha valido la pena y es por el título, es de nombre Voces, Voces, tenía unos cinco años ya de atraso y desde cuando lo quería acabar y hasta ahora se presentó. Bueno”.

¿Cómo nació tu gusto por la poesía?

“Desde la primaria, fines de primaria, principios de secundaria, me empezó a gustar la poesía, ya que en esos tiempos la materia de español siempre nos inculcó el amor a la literatura, y de alguna forma personajes, poetas como Amado Nervo, fueron influenciados para que en un momento dado fueran mis primeras letras, se puede decir, pues ya en consecuencia, ahora sí que ya tuve la admiración por Julio Cortázar, Benedetti, no se diga Charlie Bukowski, algo pues, y ahí picándole poquito leyendo a muchos a varios, y bueno, este libro de Voces pues significa para mí algo que venía retroalimentando desde hace tiempo que yo dejé lo que es el alcohol y las drogas, y empecé a vivir una vida diferente, totalmente diferente, y es un cúmulo de experiencias que quise sacar a flote”.

“Hay unos poemas por ahí que prácticamente la mayoría son experiencias vividas, y entre otros libros pues tengo hace ya tiempo que saqué un libro que se llama Viento Libre, fue el primero que valió la pena, Viento Libre pues es el seudónimo con el cual yo competía en los concursos de poesía, de declamación, y así me hacía llamar por el seudónimo que siempre pedía, y el segundo pues fue el de Señales”, dijo el maestro.

A través del colectivo Cultural Metropolitano del Sur de Guanajuato, que pertenece a la red estatal de tertulias literarias Guanajuato, con José Luis Calderón Vela que fue el fundador de esta red y el director actual Josué Fernando Morales, fue presentado el libro en un foro de Moroleón.