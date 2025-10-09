Estudiantes de la UG triunfan en la Batalla de Robots Japan Sumo Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Estudiantes del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG) ganaron dos premios en la Batalla de Robots Japan Sumo Irapuato, competencia estatal organizada por la empresa Technologic Innovations.

El equipo universitario obtuvo el primer lugar en la categoría “Minisumo” y el tercero en “Sumo de 3 Kg”, demostrando excelencia técnica y creatividad en el diseño de sus robots de combate.

El equipo de la UG está conformado por Gala Michelle Ortega Witrago, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, Emiliano Ramírez Torres y Alexis Bermúdez Sierra, ambos estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica.

Los robots fueron diseñados y programados por el propio equipo, bajo la asesoría del Dr. José Nolasco Cruz, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, quien los acompañó desde el proceso de desarrollo en el aula hasta la competencia.

El evento se llevó a cabo los días 28 y 29 de septiembre, reuniendo a jóvenes talentos de todo el estado para poner a prueba sus habilidades en robótica y programación.

Las batallas de robots de sumo consisten en enfrentamientos entre dos robots autónomos sobre una plataforma circular, conocida como ‘dojo’, con el objetivo de empujar al oponente fuera del área de combate.

En la categoría “Minisumo”, los robots son pequeños (máximo 500 gr) y deben operar con precisión y velocidad en espacios reducidos. Mientras que en “Sumo de 3 Kg”, los robots son robustos, lo que permite estrategias complejas y potentes sistemas de empuje.

Durante el torneo, las y los participantes demostraron sus conocimientos en mecánica, electrónica y programación, enfrentando diversos retos. Las plataformas habilitadas para los duelos se convirtieron en escenarios de emoción y aprendizaje, donde las y los jóvenes, junto a sus acompañantes, celebraron cada victoria y avance técnico. Al finalizar el evento, se les otorgó un merecido reconocimiento por su destacada participación y entusiasmo.