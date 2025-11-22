Coro de la UG cumple medio siglo de historia

Guanajuato, Guanajuato.- El histórico Teatro Juárez se llenó de voces, historia y emoción con el Concierto Conmemorativo de 50° Aniversario del Coro de la Universidad de Guanajuato (UG), la velada musical reunió a decenas de asistentes para celebrar medio siglo de trayectoria artística.

El ensamble se presentó bajo la dirección del maestro José Francisco Martínez Rodríguez, acompañado al piano por Jorge Arturo Preza Garduño.

Durante la celebración la Dra. Claudia Susana Gómez, Rectora General de la UG; Dra. Diana Del Consuelo Caldera Gonzalez, Secretaria Academica, y el Dr. José Osvaldo Chávez Rodríguez, Director de Extension Cultural, entregaron el reconocimiento al coro de la Universidad, el cual fue recibido por el Director, Mtro. José Francisco Martínez Rodríguez, por su relevante labor artística y por el papel fundamental que ha desempeñado en la proyección cultural de la institución.

Momentos después se realizó la toma de la fotografía oficial con motivo de este 50° Aniversario del Coro de la Universidad de Guanajuato.

El concierto inició con la lectura de la semblanza del Coro de la Universidad de Guanajuato, seguida de la interpretación de la Missa in Honorem S. Johannis de Deo de Franz Joseph Haydn, abordada en sus cinco movimientos: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus y Agnus Dei.

Posteriormente, el público disfrutó del Ave Verum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart, así como del vibrante “Gloria in Excelsis Deo” de Antonio Vivaldi.

La segunda parte del programa estuvo dedicada a selecciones de El Mesías, de George Friederich Häendel, entre ellas “Glory to God”, “Surely, He hath borne our griefs” y el icónico “Hallelujah!”, con el que la velada alcanzó su punto más solemne y emotivo.

El público despidió con aplausos prolongados a los intérpretes, reconociendo no solo la calidad artística del concierto, sino también la relevancia cultural que el Coro de la Universidad de Guanajuato ha construido durante décadas.

La noche quedó marcada como un homenaje profundo a la tradición coral y al compromiso universitario con las artes.

En el evento también estuvieron presentes el Dr. Salvador Hernández Castro, Secretario General y la Dra. Graciela Ma De la Luz Ruiz Aguilar, Secretaria de Gestión y Desarrollo de la UG.

Cinco décadas de excelencia

Fundado en 1975 por la Mtra. María de la Paz Lozada, el Coro de la Universidad de Guanajuato ha consolidado un legado artístico que abarca repertorios de Bach, Vivaldi, Händel, Haydn, Mozart, Schubert, Verdi y grandes exponentes de la polifonía virreinal y mexicana.

Desde 2007, bajo la dirección del Mtro. José Francisco Martínez Rodríguez, la agrupación ha ampliado su presencia nacional e internacional, participando en múltiples ediciones del Festival Internacional Cervantino, festivales corales en Budapest, Barcelona y Manizales, además de colaborar continuamente con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.