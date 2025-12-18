Revisan solicitudes de concesión para transporte público

Notificarán a aspirantes para que subsanen deficiencias

Velio Ortega18 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Concluyó la etapa de recepción física de documentos correspondiente a la Convocatoria CONV/CTE-SPTUySRF/001/2024-2027 para el otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte. Ahora se le notificará a solicitantes para que subsanen documentos.

La Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte del Municipio de Guanajuato informó lo anterior y dio a conocer que “con fundamento en lo establecido en la Base Décima de la Convocatoria, dio inicio la Fase de Integración y Verificación de Expedientes, en la que se realiza una revisión cuantitativa para corroborar que las y los participantes hayan presentado la totalidad de los requisitos administrativos, legales, financieros y técnicos”.

Derivado de esta revisión preliminar, la Subsecretaría ha comenzado a notificar formalmente a las personas solicitantes sobre el estatus de sus expedientes, conforme a lo siguiente:

Requerimientos de subsanación.

A quienes entregaron su expediente dentro del plazo establecido, pero presentan omisiones o deficiencias de forma, se les otorga un plazo legal de cinco días hábiles, conforme a la Convocatoria, para realizar las correcciones correspondientes, garantizando su derecho de audiencia y condiciones de equidad.

Conclusión de trámites incompletos.

En los casos donde únicamente se presentó Carta de Intención y no se entregó el expediente físico en tiempo y forma, se notifica la conclusión del trámite por no contar con elementos suficientes para su análisis.

El Subsecretario de Tránsito, Movilidad y Transporte, Alejandro Barbarino Sosa, destacó que este procedimiento busca asegurar concesiones responsables y un mejor servicio para la ciudadanía:

Una vez concluido el plazo de subsanación, la Comisión Técnica Especializada procederá al análisis cualitativo de las propuestas para emitir los dictámenes correspondientes.

