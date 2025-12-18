La panista Angélica Casillas presidirá la Diputación permanente

Guanajuato, Guanajuato.- Concluyó el Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura. Fue instalada la comisión permanente, que operará en un receso de y estará presidida por la panista Angélica Casillas Martínez, en una gestión que termina el próximo 15 de febrero.

El presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, el panista Roberto Carlos Terán informó que realizaron 15 sesiones ordinarias en el Pleno, en las que se presentaron 148 iniciativas; 57 puntos de acuerdo; y se aprobaron 150 dictámenes. De igual manera, comentó que se aprobó la designación del presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; así como de las personas consejeras del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Previo a la declaratoria de clausura, las y los legisladores eligieron a quiénes integrarán la Diputación Permanente que estará en funciones durante el primer receso de este tercer año.

Quienes integran esta Diputación Permanente durarán en su cargo el tiempo comprendido entre la clausura del recién concluido periodo ordinario de sesiones y hasta el 15 de febrero del siguiente año.

La Diputación Permanente quedó integrada de la siguiente manera:

Presidenta: Angélica Casillas Martínez (PAN)

Vicepresidente: Jorge Arturo Espadas Galván (PAN)

Secretaria: Plásida Calzada Velázquez (Morena)

Prosecretaria: Karol Jared González Márquez (PAN)

Primera vocalía: Luis Ricardo Ferro Baeza (Morena)

Segunda vocalía: David Martínez Mendizábal (Morena)

Tercera vocalía: Roberto Carlos Terán Ramos (PAN)

Cuarta vocalía: Juan Carlos Romero Hicks (PAN)

Quinta vocalía: Sergio Alejandro Contreras Guerrero (PVEM)

Sexta vocalía: Rocío Cervantes Barba (PRI)

Séptima vocalía: Sandra Alicia Pedroza Orozco (MC)

Suplentes:

Noemí Márquez Márquez (PAN)

María del Pilar Gómez Enríquez (PRD)

Aldo Iván Márquez Becerra (PAN)

Carlos Abraham Ramos Sotomayor (Morena)

Hades Berenice Aguilar Castillo (Morena)

Al término de la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones, las diputadas y los diputados que integran la Diputación Permanente llevaron a cabo la sesión de instalación.