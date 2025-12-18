Madres buscadoras al frente de hallazgo de cuerpos en fosa de Silao

El colectivo registró nuevamente la zona en la carretera Silao-Trejo, que ya había sido intervenida por la Fiscalía, dando positivo a dos cuerpos, aunque podrían ser más

Redacción Notus18 diciembre, 2025

Silao, Guanajuato.- Un nuevo hallazgo de dos cuerpos confirmados en el predio de la comunidad de San Diego el Grande en la carretera Silao-Trejo, fue alertado por madres buscadoras. El colectivo alertó sobre la posible localización de más cadáveres dados los indicios. Cabe destacar que alrededor de 20 días antes, la zona había sido revisada por la Fiscalía, que en un primer reporte afirmó la presencia de 3 cuerpos.

Las madres buscadoras dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de restos humanos, anteriormente, su labor había dado positiva la localización de cuerpos en noviembre. Y luego de que las autoridades aparentemente realizaran las investigaciones correspondientes, volvieron a desenterrar más personas sin vida.

Al parecer, las madres habían denunciado hermetismo en la primera ocasión de procesamiento del lugar, ya que, aunque ellas fueron las primeras en realizar el trabajo de campo, se les ha dejado fuera.

