Revisan reglamentos clave para modernizar el gobierno de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Para garantizar un gobierno eficiente y leyes que sí respondan a las necesidades cotidianas de las familias penjamenses, la Comisión de Normatividad y Reglamentos del H. Ayuntamiento llevó a cabo su primera sesión de trabajo del año, enfocándose en la revisión y actualización de instrumentos legales fundamentales para la vida pública del municipio.

La sesión, realizada en el Salón de Cabildos, fue encabezada por el Regidor Francisco Javier Pérez Cervantes, en su carácter de presidente de dicha comisión, contando con la participación activa de síndico y regidores de las distintas fuerzas políticas.

Liderazgo para la actualización normativa Siguiendo la línea de trabajo marcada por la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina Balver, quien ha priorizado el eje de Gobernanza Inteligente y Gobierno Abierto, los ediles se concentraron en analizar reglamentos que requieren una modernización urgente para dejar de ser “letra muerta” y convertirse en herramientas de orden y justicia social.

Durante la reunión, se desahogaron puntos cruciales en la agenda legislativa local:

Reglamento de Tránsito: Se revisaron propuestas para mejorar la movilidad y cultura vial, buscando reducir accidentes y ordenar el flujo vehicular en la ciudad. Derechos Humanos: En concordancia con la creación de la nueva Dirección en la materia, se analizó el Reglamento para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, blindando así la dignidad de las personas desde la normativa municipal. Seguridad y Confianza: Se trabajó en el análisis del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, pieza clave para garantizar que la policía actúe con integridad y rectitud. Eficiencia Administrativa: Se revisó el Reglamento Orgánico de la Administración Pública, para asegurar que cada dependencia funcione con claridad y sin burocracia

Asimismo, se dio entrada al análisis de iniciativas estatales en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reafirmando el compromiso de ser un gobierno de “caja de cristal”.