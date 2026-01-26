Gemelos futbolistas son parte de las víctimas en Loma de Flores

Salamanca, Guanajuato.- Los hermanos Luis Fernando y Luis Enrique Vázquez Sosa fueron parte de las víctimas mortales de la masacre en la comunidad de Loma de Flores en Salamanca en el campo de fútbol. “Solo hacían lo que más les gustaba” cuando les arrebataron la vida. Los gemelos formaban parte del equipo Ranas Jr.

Las identidades de los hermanos Vázquez Sosa fueron confirmadas por la Liga de Futbol Valtierrilla. Representando al equipo de La Nopalera, llegaron a la comunidad sin imaginar que sería su último juego.

Conocidos lamentaron el fallecimiento de Luis Fernando y Luis Enrique, expresando el pésame a la familia Vázquez Sosa y recordaron las sonrisas y lo “buenas personas” que fueron en vida. La Liga de Futbol Valtierra ofreció sus condolencias mediante el siguiente comunicado:

“Con mucha tristeza le informamos a nuestra comunidad futbolera del lamentable fallecimiento de nuestros amigos “Luis Fernando Vázquez Sosa” y “ Luis Enrique Vazquez Sosa” que militaban en el equipo “ Ranas Jr.”

De parte de nuestra liga mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia “Vazquez” y amigos.”