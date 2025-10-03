Reúnen en Irapuato a mil 900 docentes en congreso sobre innovación e inteligencia artificial

Irapuato, Guanajuato.- Mil 900 maestros y maestras se reunieron en el Inforum Irapuato para participar en el Congreso Nacional “Innovación Docente en la Era de la Inteligencia Artificial”, orientado a dotar al magisterio de herramientas que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El congreso, organizado por el Gobierno Municipal en colaboración con la UNESCO, se desarrolla de manera gratuita con la participación de docentes de distintos niveles educativos. Durante la jornada se imparten conferencias magistrales a cargo de especialistas internacionales en innovación y tecnología aplicada a la educación.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, agradeció a las y los maestros su compromiso con el aprendizaje continuo y destacó que esta iniciativa forma parte del plan para consolidar a Irapuato como una ciudad educadora.

Por su parte, Gabriela Rodríguez Franco, coordinadora de Proyectos de la UNESCO, subrayó que es fundamental que el desarrollo tecnológico se aborde desde perspectivas éticas, pedagógicas y humanistas, con las personas y el planeta como ejes centrales.