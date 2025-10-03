Detienen en Irapuato a tres personas vinculadas con delitos de alto impacto

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato detuvo a tres personas presuntamente vinculadas a delitos de alto impacto, en un operativo realizado en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El despliegue se llevó a cabo el 23 de septiembre en la colonia San Cayetano como parte de la estrategia estatal CONFIA y en atención a denuncias ciudadanas. Las personas detenidas fueron identificadas como Cristopher Jovany “N”, Javier “N” y Francisco “N”, quienes, de acuerdo con las investigaciones, formarían parte de un grupo criminal con operaciones en la ciudad, presuntamente relacionado con la distribución de droga y hechos violentos.

En el lugar se aseguraron 40 dosis de hierba con características de marihuana, 304 dosis de presunta metanfetamina, 50 de posible cocaína, un arma corta, 33 cartuchos, un cargador, una motocicleta y tres teléfonos celulares.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica. La dependencia señaló que en todo momento se respetaron los derechos humanos de las personas arrestadas.

La Secretaría de Seguridad y Paz destacó que el operativo se efectuó sin realizar un solo disparo y subrayó que este resultado fue posible gracias a la coordinación institucional y la confianza ciudadana.